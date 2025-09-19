Disminuyeron en Toluca 25% los delitos de alto impacto: Ricardo Moreno

-En estos nueve meses de trabajo coordinado se lograron disminuir homicidios dolosos -36.67% y secuestros -75.0%.

En la comparativa de enero a septiembre de 2025 contra el mismo periodo del 2024, la capital mexiquense se posiciona en la segunda posición estatal en el descenso de delitos de alto impacto, con una reducción del 25.57%, informó Ricardo Moreno, Presidente Municipal de Toluca.



El alcalde destacó que este logro es aún más significativo porque, a diferencia de la región de Jilotepec, integrada por diez municipios, Toluca alcanza esa posición siendo un solo municipio; incluso, si el ranking se midiera únicamente por demarcación, ocuparía el primer lugar en la reducción general de delitos de impacto en todo el Estado de México.



En este sentido, la capital muestra avances importantes en la reducción de delitos en los nueve meses del 2025, pues de las 32 regiones del Estado de México, ocupa el lugar 11 en disminución de homicidios dolosos, con un descenso de -36.67%.



En materia de secuestro, presenta una baja de -75.0%. Asimismo, registra reducciones en robo de vehículos -53.88%, narcomenudeo -47.59%, robo a transeúnte -37.44%, robo a casa habitación -33%, trata de personas -28.57%, robo a negocio -22.25%, extorsión -20.09%, robo a transporte -19.31%, violencia familiar -18.16% y violación -10.10%.



Luego de reconocer que estos datos son el resultado del trabajo de quienes integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, Ricardo Moreno destacó que los datos son la mejor manera de evaluar resultados en materia de seguridad, y Toluca es ejemplo de ello.



Moreno Bastida encabezó la Mesa de Seguridad donde la Dirección General de Seguridad y Protección informó que del 9 al 15 de septiembre se llevaron a cabo 114 operativos propios y 12 coordinados con los tres órdenes de gobierno, resultado de ellos se realizaron 26 puestas a disposición con 29 personas detenidas por delitos como portación, tráfico y acopio de armas prohibidas; cohecho y encubrimiento por receptación.



De acuerdo con el análisis comparativo presentado por la Fiscalía Especializa en el Combate al Robo de Vehículos entre 2024 y 2025, el número de carpetas de investigación iniciadas por este delito registró una reducción de 838 casos, equivalente al 53% menos.



En cuanto a septiembre, también se observa una baja significativa, con 49 carpetas menos respecto al mismo periodo del año anterior.