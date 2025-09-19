LOCALIZAN TRES CADÁVERES CON HUELLAS DE VIOLENCIA EN EL EDOMEX

Tres hombres fueron encontrados sin vida y con evidentes signos de violencia en la carretera federal México-Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán, en el Estado de México.

Los cuerpos fueron hallados dentro de bolsas de costal, y hasta el momento no se ha identificado a las víctimas. La zona fue asegurada por policías municipales, quienes también restringieron la circulación mientras los servicios periciales realizaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales y de identificación.

Hasta el momento se desconocen las causas del crimen múltiple, por lo que las autoridades continuarán con las investigaciones y proporcionarán información oficial conforme avance el caso.