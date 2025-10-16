Se impone Isaac del Toro en el Giro del Veneto

Con 16 victorias en este año, el mexicano cerrará esta temporada de forma histórica

El ciclista mexicano Isaac del Toro irrumpió en el ciclismo internacional este año al liderar por varias etapas en el Giro de Italia y lograr un histórico segundo lugar en dicha prueba en mayo de este año. El de Baja California no ha hecho más que consolidarse y sumar una victoria tras otra, principalmente en territorio italiano.



Y es que en el último mes y medio, Del Toro corrió varias pruebas en Italia, con siete victorias en dicho país. La más reciente fue en el Giro del Veneto, con la cual cerró una Temporada 2025, ya que -de acuerdo con medios europeos- fue la última carrera de este año para el ciclista mexicano.



Del Toro cerró la prueba con un tiempo de 3:24:29, 22 segundos por delante de su compañero de equipo, el francés Pavel Sivakov. El podio lo completó el noruego Jonas Abrahamsen de Uno-X Mobility. Fue en la subida de las Torricelle que el mexicano apostó a su potencia en piernas y se separó del pelotón para quedarse con el triunfo.



Con esta victoria, Del Toro llegó a 16 victorias este año, entre las que destacan la Vuelta a Burgos, una etapa del Giro de Italia y tres en el Tour de Austria. Además, se consolidó como el segundo más ganador de UAE Team Emirates, por detrás de Tadej Pogacar, que suma diecinueve triunfos.



“Isaac lo hace de nuevo. ¡Eres increíble, Isaac!”, celebró el equipo la victoria de Del Toro, que además significó la número 95 para el equipo, que alcanzó un récord histórico y que mantiene las esperanzas de llegar a cien este año. Además de Isaac u Pogacar, el portugués Joao Almeida es el otro ciclista que más victorias ha aportado, con nueve.



Con este triunfo se consolida en el tercer puesto del ranking Unión Ciclista Internacional (UCI). El mexicano comenzó el año en la posición 57 del ranking mundial, pero sus actuaciones le permitieron una remontada memorable.