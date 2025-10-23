“Rodada y Zumba del Terror” en Metepec combina deporte y tradición

El recorrido incluirá una parada especial en las Escalinatas del Calvario, punto emblemático donde los ciclistas podrán tomarse una fotografía grupal.

Este viernes 24 de octubre en las calles de Metepec, el IMCUFIDEM llevará a cabo la “Rodada del Terror” y la “Zumba del Terror”, actividades que prometen una noche llena de energía, diversión y tradición.



Será en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo “La Hortaliza”, y comenzará desde las 19:00 horas con un registro gratuito para la rodada, exclusiva para bicicletas y abierta a participantes de todas las edades.



Los primeros 100 inscritos recibirán una bandana conmemorativa, y la salida está programada para las 20:00 horas, con una ruta de 17 kilómetros que recorrerá las principales calles del municipio.



El recorrido incluirá una parada especial en las Escalinatas del Calvario, punto emblemático donde los ciclistas podrán tomarse una fotografía grupal.



El trayecto contará con apoyo de policía y tránsito municipal para garantizar la seguridad. Al finalizar, los asistentes disfrutarán de pan de muerto, café, música, zona de stands y foodtrucks, además de premios en efectivo por $4,000 pesos para los cinco mejores disfraces.



De forma simultánea, a las 19:30 horas, arrancará la “Zumba del Terror”, una súper clase de baile fitness que año con año congrega a decenas de personas. Los primeros 120 participantes disfrazados recibirán un cilindro conmemorativo, mientras que los cinco disfraces más creativos obtendrán premios que van desde $300 hasta $1,500 pesos.



El coordinador general del IMCUFIDEM, Emilio Yamin Faure, destacó que el objetivo es fomentar la activación física a través de la convivencia familiar:



Entre pedalazos, música y disfraces, Metepec vivirá una noche donde el deporte y la tradición se dan la mano, reafirmando su lugar como Pueblo Mágico lleno de vida, color y energía.