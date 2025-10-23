México y EUA continúan trabajos en común en manufactura avanzada: Ebrard

Ambos países buscan tener una visión común sobre las cadenas de suministro.

Los Estados Unidos y México trabajan para tener una visión común sobre la manufactura avanzada y las cadenas de suministro, afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.



Señaló que se establecerá seguridad para los estándares de cooperación que no se tiene en este momento. Esto va a mejorar las capacidades y posibilidades. Esto va a ser cada vez más importante en el diálogo con los Estados Unidos, si miras el punto de partida en general, dijo al participar en el Simposio Global de Inversionistas México 2025 del Milken Institute, en la CDMX.



Y es que de acuerdo con las estimaciones más recientes del Departamento de Comercio de Estados Unidos, las exportaciones desde México de manufactura avanzada fueron de 14,460 millones de dólares en 2023, mientras que sus importaciones totalizaron 37,440 millones de dólares.



Entre las importaciones están robots móviles, materiales avanzados, sensores electrónicos, software de simulación, instrumentos para regulación o control automático, circuitos integrados, instrumentos de medición y materias primas para procesos de fabricación aditiva como polvo y alambre de metal, incluidos los polímeros.



Ebrard se muestra optimista sobre las relaciones regionales, ya que la fuerza de integración con los Estados Unidos, nos impide imaginar el futuro en nuestros países sin los Estados Unidos, sin México, sin Canadá.



Al ser cuestionado sobre las negociaciones de aranceles entre México y Estados Unidos y su continuación en la semana próxima en Corea del Sur, donde se celebrará la Cumbre de Líderes del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), Ebrard expuso que el gobierno de México espera el posicionamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, quien se reunirá ahí con su contraparte de China, Xi Jinping.



Resaltó que no hay manera de competir con Asia sin una coordinación cercana entre los tres países de América del Norte. Y argumentó que mientras más tiempo los funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá pasen en la mesa de negociaciones, se tendrá más claridad en la visión común o los intereses comunes, en comparación con las dificultades entre las tres naciones.



El funcionario planteó que México necesita trabajar en esto, porque el desarrollo de la inteligencia artificial va a necesitar más de dos veces la energía que tiene el país.



Él mencionó como otras oportunidades la producción de drones, aparatos e instrumentos médicos y los productos petroquímicos.