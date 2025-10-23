ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD VA POR EL CAMINO CORRECTO: GARCÍA HARFUCH

-Señaló que en el combate al robo de combustibles se han asegurado 98 millones de litros de hidrocarburos.

Se presentó ante el Pleno del Senado de la República, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, donde aseguró que a un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública avanza por el camino correcto en el combate a la corrupción y al robo de hidrocarburos, la disminución de homicidios dolosos y el fortalecimiento de la Guardia Nacional.



García Harfuch informó que en este periodo se han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburos en 26 entidades del país, entre ellas, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, con lo que se debilitó una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.



Se localizaron y clausuraron 1938 tomas clandestinas; y se aseguraron 3080 contenedores, 1656 tractocamiones, 1433 bidones y 129 ferrotanques, entre otros materiales utilizados para la sustracción y transporte ilegal de combustible.



Señaló que en combate a la extorsión, las denuncias diarias al 089 pasaron de un promedio de 349 entre enero y junio a 647 en los meses posteriores con un incremento del 85%.



Subrayó que la coyuntura de seguridad a nivel nacional hace imprescindible que la estrategia nacional fortalezca la coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, las fiscalías locales y las secretarías de los estados de las 32 entidades de la República.



Señaló que es de suma importancia tener una visión a largo plazo en materia de seguridad, ya que uno de los requisitos para lograr la pacificación del país y lograr un adecuado combate a la delincuencia es contar con instituciones de seguridad sólidas y esta solidez institucional requiere continuidad en las políticas y estrategias de seguridad.



Se han desplegado 10 mil elementos de la Guardia Nacional a lo largo de siete entidades fronterizas y hasta el 20 de octubre del 2025 se logró la detención de más de ocho mil personas y el aseguramiento de 6400 armas de fuego y 100 toneladas de droga.



Afirmó que “en un año de gobierno, gracias a este trabajo conjunto, tenemos una reducción de 32% en el promedio diario de este delito de homicidio doloso, lo que significa 27 homicidios diarios menos que en septiembre del 2024”, además de que “el septiembre que pasó, fue el septiembre más bajo en homicidios en 10 años”.



Resaltó los mecanismos regionales, y operaciones conjuntas de acción directa, que han dado como resultado la detención de objetivos prioritarios, la desarticulación de estructuras criminales y el aseguramiento histórico en tierra y altamar de drogas, hidrocarburos, armas de fuego, vehículos, personas e inmuebles utilizados en la comisión de delitos.



Los objetivos, puntualizó Omar García Harfuch son disminuir la violencia y pacificar al país, mediante la reducción de índices delictivos, la desarticulación de organizaciones criminales y la detención de generadores de violencia, así como el tráfico de armas y drogas.



Indicó el funcionario que ahora se cuenta con una eficiencia operativa de 240% superior a la del año pasado. Ello contribuyó a que el número de investigaciones creciera en más de 100%.



Agradeció el apoyo de los senadores por la aprobación de dichas reformas “que permitieron que nuestro país cuente hoy con un nuevo andamiaje legal en materia de seguridad pública”.