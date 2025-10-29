MÁS DE 33 MILLONES DE MEXICANOS TRABAJAN EN LA INFORMALIDAD: INEGI

-La informalidad es un reto enorme porque las personas carecen de seguridad social y de pensiones para el futuro.

Reportó el Instituto Nacional de Estadística (INEGI) que durante el mes de septiembre la Población Ocupada se ubicó en 60.2 millones de personas, de ellas 33.1 millones de personas son informales.



Señala el informe que la tasa de informalidad laboral durante septiembre de 2025 fue de 54.9%, cifra es 0.7 puntos porcentuales superior al 54.2% de septiembre de 2024.



Al compararlo de manera anual, septiembre de este año sumó alrededor de 900 mil personas más en la informalidad, ya que en septiembre de 2024 reportó 32.2 millones de informales.



Este 2025 inició con una cifra de 32.2 millones de personas ocupadas en la informalidad, números que se incrementaron durante el transcurso de los meses siguientes.



Para febrero dicha población fue de 32.3 millones; mientras que en el mes de marzo la informalidad cobijó a 32.5 millones de personas; ya para abril la cantidad se incrementó a 32.7 millones; llegando a mayo fue 32.9 millones de personas, en el mes de junio fue de 33 millones, al final de julio la cifra se encontraba en 34.1 millones, teniendo este mes su punto más alto, en el mes de agosto la cifra llegó a 32.6, y ahora septiembre fue se registró en 33.1 millones de personas informales.



De acuerdo con el INEGI, la tasa de informalidad de forma histórica para el mes de septiembre se ha comportado de la siguiente forma: en 2020 reportada en 54.9%; en 2021 fue de 56.2%; en 2022 con 55.6%, y 2023 con 54.3%.



Beatriz Robles, Directora de Operaciones de Manpower México, señaló que la informalidad laboral en México sigue siendo elevada, en términos absolutos, hay más trabajadores informales que formales. La informalidad es un reto enorme porque las personas carecen de seguridad social, ni pensiones para el futuro.



Afirmó que la única forma de generar más empleos formales y de calidad es incentivar la inversión en el país, lo que se logra a través del estado de derecho, la seguridad y con condiciones de certidumbre.



Este año ha sido particularmente complejo porque hay muchas variables que no es posible controlar del todo que ha puesto al mercado laboral en un estado de cautela”.



Señaló que no basta con reducir la informalidad, ya que no es solo una meta económica, sino una estrategia para construir un país más competitivo. El ritmo de generación de empleo formal en México aún no es suficiente. Cada año necesitamos generar hasta 1 millón 200 mil oportunidades laborales para las personas que van sumándose a las actividades productivas del país.