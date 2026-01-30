Shakira se convierte en la hispana más taquillera de la historia

-Su gira logró recaudar ganancias de más de 420 mdd, rompiendo récord Guinness.

Billboard confirmó que Shakira se ha convertido en la artista con la gira más exitosa en la historia de la música latina. Su Las Mujeres Ya No Lloran Tour ha recaudado 421.6 millones de dólares, reuniendo a más de 3.3 millones de asistentes en 82 estadios alrededor del mundo. Con esta cifra, la colombiana supera el récord previo de Luis Miguel (2023-2024), que alcanzó 409.5 millones de dólares.



“Romper este récord es un nuevo hito para mí, después de 30 años de carrera y tantos desafíos. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago. Sin duda, son los mejores fans del mundo”, expresó Shakira.



En los últimos meses, la artista fue reconocida con el Global Touring Icon Award de Billboard y su gira también recibió una nominación en los Pollstar Awards como Latin Tour of the Year. Uno de los momentos más destacados fue su serie de 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde agotó entradas con 65,000 boletos por noche, sumando un total de 780,000. Debido a la demanda, se anunció un 13.º concierto final para el 27 de febrero.



Además de su éxito en los escenarios, Shakira lanzó recientemente el tema “Zoo”, canción principal de Zootopia 2, escrita junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin. El filme ha recaudado más de 1.7 mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película animada más taquillera en la historia de Disney. “Zoo” ya supera los 500 millones de reproducciones en plataformas digitales.



Con nuevos proyectos musicales previstos para 2026, Shakira continúa consolidando su legado como una de las artistas más influyentes de la música global.