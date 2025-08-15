Entrega Saray Benítez tinacos a familias de Mexicaltzingo

Reconoció Benítez Espinosa el apoyo que el DIF Estado de México ha brindado a Mexicaltzingo.

El DIF del Estado de México, junto con la presidente municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, llevaron a cabo la entrega de tinacos, que buscarán fortalecer el bienestar de las familias mexicaltzinguenses.



Durante el evento de entrega, Benítez Espinosa agradeció a la gobernadora Delfina Gómez, a quién reconoció su trabajo, respaldo y compromiso que mantiene con las personas que más lo necesitan en la entidad.



Señaló que con acciones como esta, se busca construir un Mexicaltzingo más justo, solidario y con mejores oportunidades para todas y todos.



Por la mañana Benítez Espinosa acompañó a vecinos del municipio en “La Rodada por la Paz” donde se pedaleó por un mismo objetivo: la paz y la prevención de adicciones.



Durante la rodada, la presidenta reafirmó su compromiso de seguir construyendo un Mexicaltzingo más seguro, sano y unido.



Al término de esta rodada, Benítez Espinosa agradeció a todos aquellos que se sumaron a esta rodada, porque se pudo demostrar que el deporte y la unión comunitaria, son el mejor camino para alejar a los habitantes de las adicciones y lograr acercarnos a un mejor futuro.