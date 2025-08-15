Refuerza Fernando Flores seguridad en Metepec con cámaras con IA y patrullas

En San Salvador Tizatlalli hizo entrega de 30 nuevas cámaras de videovigilancia con tecnología de IA.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, continúa fortaleciendo la seguridad de los habitantes del municipio; en esta ocasión y como parte de la estrategia integral de seguridad, hizo entrega a la comunidad de San Salvador Tizatlalli de 30 nuevas cámaras de videovigilancia que cuentan con tecnología de Inteligencia Artificial y que además estarán conectadas con el Centro de Mando municipal.



Durante la entrega Flores Fernández señaló que estos dispositivos forman parte de un lote de 700 nuevas cámaras que se tiene planeado instalar en su totalidad antes de noviembre,



Ante vecinos y vecinas de San Salvador Tizatlalli, señaló que se ha planteado con la estrategia de seguridad que el municipio pueda contar con un total de 1400 equipos de alta tecnología que reforzarán el monitoreo y la prevención del delito en Metepec.



Flores Fernández destacó que este esfuerzo que se está llevando a cabo, complementará la renovación de 5 mil luminarias; además se unirá a las labores de rehabilitación de otras 4 mil luminarias, permitiendo llevar iluminación a zonas que históricamente carecían del servicio.



También hizo entrega de dos patrullas a la comunidad, que parte de un paquete de más de 100 unidades que estarán destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta en emergencias; además de mejorar la vigilancia en todo el territorio municipal.



Subrayó que esta estrategia de seguridad, se ha visto replicada en diversas localidades de la zona, siendo bien recibida por la ciudadanía pues los resultados ya se han visto reflejados:



De acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Metepec ha registrado una disminución en varios indicadores delictivos.



Flores Fernández señaló: “En el Gobierno de Metepec, trabajamos para fortalecer la seguridad de todas y todos”.