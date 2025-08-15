Edoméx fomenta la lactancia materna para favorecer el bienestar de madres e hijos

-Realizan 12o Foro Estatal en la materia, con la participación de más de 200 responsables de lactarios, bancos de leche y salas de lactancia, tanto el sector público como privado.

Con la finalidad de fomentar la alimentación con leche humana en los primeros dos años de vida para favorecer el bienestar de madres y sus hijos, la Secretaría de Salud del Estado de México realizó el 12o Foro Estatal de Lactancia Materna.



A esta actividad asistieron más de 200 responsables de lactarios, bancos de leche y salas de lactancia, tanto el sector público como privado; se ofrecieron cinco conferencias magistrales y se dieron recomendaciones para aumentar el cuidado de los neonatos.



En la sede del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Metepec, especialistas en la materia destacaron la labor del Gobierno del Estado de México para privilegiar la alimentación con leche humana como una estrategia de medicina preventiva con beneficios a largo plazo.



Durante las capacitaciones señalaron que en el Estado de México la lactancia ha tenido un impulso con leyes de protección y vigilancia en la aplicación de políticas públicas en la materia; además del acompañamiento y asesoría para el amamantamiento por parte del personal de unidades médicas.



Este foro forma parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que, bajo el lema “Dar prioridad a la Lactancia Materna: Crear sistemas de apoyos sólidos y sostenibles para las madres”, conmemora el acto de amor de madres a hijos y la donación de leche humana para las y los niños que no pueden ser amamantados.