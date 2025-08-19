Gobierno de Toluca continúa con operativos para recuperar espacios públicos

-Realizan acciones para impulsar la movilidad en banquetas, guarniciones y calles

Personal de la Dirección General de Gobierno intensificó el operativo de recuperación del espacio público en los alrededores del Mercado Juárez, IMSS Hospital de Ginecología y Obstetricia 221, Centro Histórico, Paseo Colón y Vialidad las Torres, para garantizar que banquetas, guarniciones y calles sean utilizadas de manera adecuada, privilegiando la movilidad de la ciudadanía.



En el dispositivo participaron 50 inspectores debidamente identificados, quienes retiraron puestos y mercancía, además del aseguramiento de un vehículo dedicado a la venta ambulante de artefactos, acciones coordinadas con elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección, que solamente se limitan a intervenir en caso de alteración al orden público.



El Director General de Gobierno, Mario Medina, informó que la mayoría de los comerciantes han mostrado disposición, retirándose de manera voluntaria y agregó que, cuando se efectúan decomisos, se les levanta un acta correspondiente para que posteriormente acudan al juez cívico, cubran la sanción económica y, una vez con el comprobante de pago se les devuelva la mercancía.



Destacó también que la administración municipal encabezada por el alcalde Ricardo Moreno, no tendrá tolerancia con prácticas de montaje ni con organizaciones que lucren con el espacio público, ya que estas afectan a locatarios y transeúntes.



Asimismo, subrayó que la Dirección General de Gobierno y los propios comerciantes analizan alternativas de reubicación, ya que la ciudad cuenta con diversos locales y opciones que permiten el ejercicio de esta actividad de manera ordenada y regulada.