El transporte público en Edoméx vive un momento de transformación y cambio: Delfina Gómez

-Mediante el Trolebús y el Mexicable se han brindado más de 30 millones de viajes gratuitos para quienes más lo necesitan.

El transporte público en el Estado de México vive una transformación con obras y acciones concretas como el Trolebús Mexiquense en la Zona Oriente y la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, logros impulsados por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez en apenas dos años de gestión.



En este mensaje, difundido como parte de la campaña previa a su Segundo Informe de Resultados, la Mandataria mexiquense destacó que se han otorgado más de 30 millones de viajes gratuitos en beneficio de personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años.



Frente al reto de mejorar caminos y carreteras, reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que las y los mexiquenses lleguen más seguros, más rápido y con dignidad a sus destinos.



Con esta campaña, iniciada el 15 de septiembre, la Gobernadora Delfina Gómez mantiene un mensaje cercano y transparente, mostrando resultados de un Gobierno de “menos escritorio y más territorio” que transforma la movilidad y la vida cotidiana de millones de familias.



En Edoméx es tiempo de Mujeres con Bienestar



Con el programa Mujeres con Bienestar, más de 650 mil beneficiarias mexiquenses han recibido apoyo directo para mejorar su calidad de vida. De cara a su Segundo Informe de Gobierno, la Mandataria destacó también la creación de 38 Centros LIBRE, en coordinación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Estos espacios buscan impulsar la independencia, el empoderamiento y el bienestar de las mujeres, acercando servicios y acompañamiento en sus comunidades.



La Gobernadora Gómez Álvarez subrayó que se han destinado recursos históricos a acciones como el Operativo Violeta y los Senderos Seguros, con el firme compromiso de que todas las mujeres vivan con dignidad y seguridad.



A través de esta campaña, que comenzó el 15 de septiembre, la Gobernadora comparte los resultados de un trabajo constante para que las mexiquenses puedan desarrollarse plenamente en entornos seguros, bajo la convicción de que “¡por el bien de todas y todos, primero las mujeres!”.



Este es el quinto spot de logros, que se suma a los ya presentados en materia de gobierno de territorio, seguridad, combate a la pobreza, generación de 191 mil empleos en la entidad, y transporte público, consolidando así una visión de gobierno cercano, con resultados palpables para las familias mexiquenses.