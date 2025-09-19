DIF Lerma refuerza acciones de salud y prevención en el municipio

Se desplegó una jornada de atención sanitaria que incluyó vacunación y entrega de insumos de limpieza.

La presidenta del DIF Lerma Marisol Mote Martínez, junto con autoridades estatales y municipales desplegaron en el municipio de Lerma una jornada de atención sanitaria y entrega de apoyos a la población afectada por las lluvias que han caído en el municipio.



Informaron que el objetivo principal es salvaguardar la salud de las familias en situación de vulnerabilidad, principalmente en comunidades afectadas por las lluvias.



Acompaño a Mote Martínez y en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, asistió Alejandra Salgado López, quien hizo entrega de dos cajas de despensa como respaldo institucional a las familias afectadas.



También participó en la jornada el doctor Manuel Ramón coordinador del ISEM, quién expresó que hay que trabajar en unidad y coordinación.



Durante el evento también participó el Lic. Francisco Guadarrama Jaimes, en representación de la Coordinación Sanitaria, así como de personal médico y operativo, quienes organizaron la distribución de insumos básicos de limpieza e higiene, entre ellos: cloro, fabuloso, papel higiénico, toallas desinfectantes, jaladores, cubetas y botas.



Se informó además que algunas unidades cuentan con camillas bajo préstamo, destinadas a facilitar la atención en campo.



Durante la jornada se llevó a cabo la vacunación preventiva, con aplicación de biológicos contra sarampión, neumococo y hepatitis, dirigidos especialmente a grupos vulnerables. Autoridades insistieron en la necesidad de mantener los esquemas completos de vacunación para evitar brotes.



También se emitieron a la población recomendaciones sanitarias urgentes, sobre todo para el uso y desinfección del agua, la cual se recomendó clorar antes de consumirla.



Se recordó a la población la importancia del lavado constante de manos como medida básica para prevenir enfermedades gastrointestinales, especialmente en contextos donde el suministro de agua potable es irregular.