Estamos comprometidos con la nutrición de nuestras familias: Saray Benítez

Mencionó que con estas acciones se busca fortalecer la nutrición y el bienestar de las familias que más lo necesitan.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, junto con parte de su cabildo, encabezó la entrega de canastas alimentarias a vecinas y vecinos del municipio.



Señaló Benítez Espinosa que este apoyo alimentario busca llegar a las familias de Mexicaltzingo de manera directa, por lo que agradeció al DIFEM por todo el respaldo brindado para lograrlo.



Mencionó que con estas acciones se busca fortalecer la nutrición y el bienestar de las familias que más lo necesitan, reafirmando el compromiso que tiene su gobierno con las comunidades de Mexicaltzingo.



Gracias a la participación y compromiso de todas y todos, seguimos construyendo un municipio más informado y resiliente.