PJEdoméx sensibiliza a personal judicial sobre acceso a la información pública

-Integrantes de diversas áreas del Poder Judicial son capacitados.

A fin de preparar y sensibilizar a las y los servidores judiciales sobre su papel fundamental en la construcción de un sistema de justicia más transparente, abierto y confiable para la ciudadanía, la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México brindó la Capacitación Técnica en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Justicia Abierta.



En la jornada participaron integrantes de las áreas de Contraloría, Derechos Humanos, Remuneraciones, Logística, Mediación, entre otros, quienes intervinieron en el diálogo sobre el cumplimiento de las obligaciones administrativas y el principio fundamental de garantizar el derecho de acceso a la información pública a toda persona que la solicite ante el Poder Judicial del Estado de México.



Además, conocieron el significado de conceptos claves como Dato Personal, Dato Personal Sensible, Acceso a la Información Pública, Derechos ARCO, el Derecho a Saber, entre otros.



Durante la capacitación, se destacó el compromiso institucional de garantizar un acceso óptimo, transparente y accesible de la información para la ciudadanía. Asimismo, la importancia de impulsar acciones que fortalezcan el manejo responsable de los datos personal en la función jurisdiccional, en apego a los principios de Justicia Abierta: claridad, inclusión y confianza.



La subdirectora de Transparencia y Gobierno Abierto, Andrea Ambriz Guadarrama, Moisés Calvo Gallegos, Oficial de Protección de Datos Personales y Marco Antonio Colín Pichardo, Subdirector de Información Pública, impartieron la capacitación, donde destacaron que se trata del inicio de siete sesiones enfocadas a fortalecer el uso responsable de la información pública, la protección de datos personales y la apertura institucional.