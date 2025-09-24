Fernando Flores entregó apoyos alimentarios en La Magdalena Ocotitlán

Se busca prevenir enfermedades crónico-degenerativas derivadas de una alimentación deficiente.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó la entrega de Canastas Alimentarias Familias Felices, (CASAFF), y ahora tocó el turno a los vecinos de las colonias La Magdalena Ocotitlán y San Jorge Pueblo Nuevo, en Metepec.



Durante la entrega, Flores Fernández informó que este programa, que fue creado hace tres años, tiene como principal objetivo apoyar a los hogares que más lo necesitan, además de fortalecer la unión de nuestro municipio.



Al encabezar la entrega, señaló ante los vecinos y vecinas de las colonias: “Me llena de orgullo ver las sonrisas de las familias que reciben este apoyo, porque sé que detrás de cada canasta hay un poco de tranquilidad y esperanza”.



Señaló que el programa CASAFF es considerado un programa de alto impacto social, el cual no solo está enfocado en cubrir las necesidades alimentarias, también se enfoca en mejorar la salud pública de familias de Metepec.



Por esta razón, la canasta alimentaria que se entrega, incluye 23 productos de calidad que permiten fortalecer una alimentación saludable y nutritiva.



Este apoyo, afirmó Flores Fernández, además de aliviar el gasto familiar, sobre todo, frente al constante incremento en los precios de productos básicos, busca prevenir enfermedades crónico-degenerativas derivadas de una alimentación deficiente.



Con este tipo de acciones, finalizó Flores Fernández, el gobierno de Metepec reafirma su compromiso con una gestión cercana, efectiva y con visión de futuro, que responde de manera directa a las demandas de la ciudadanía.



“Seguiremos impulsando programas que fortalezcan la alimentación, la salud y la tranquilidad de las familias”.