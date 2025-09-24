Encabeza Delfina Gómez Mesa de Paz por primera vez en Temascaltepec

-Realiza, por primera vez, esta reunión de seguridad en dicho municipio, previo a su Informe Regional.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez presidió, por primera vez, la Mesa de Paz en el municipio de Temascaltepec, donde reiteró que para el Gobierno del Estado de México es prioritario garantizar la seguridad y fortalecer la tranquilidad de las familias en cada región y municipio de la entidad.



Durante esta reunión, que se realizó previo al Informe Regional de la mandataria mexiquense en la zona sur, se hizo un llamado a la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para atender de manera conjunta los retos en materia de seguridad pública y prevención del delito, consolidando estrategias que den mejores resultados a la ciudadanía.



En lo que va de la administración se han realizado 501 Mesas de Paz; en esta sesión participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Ahimelec Villa Peña, Presidenta Municipal de Temascaltepec; así como representantes del Poder Judicial del Estado de México, de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.