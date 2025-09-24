García Harfuch presume disminución de homicidios en Sinaloa

-Se reunió con empresarios y el gobernador Rocha, acordando informar semanalmente sobre los resultados en seguridad.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se reunió en Sinaloa con con empresarios y el gobernador Rubén Rocha Moya para revisar las estrategias de seguridad, y en donde presumió una disminución en los homicidios dolosos en la entidad.



Durante su visita a Culiacán, García Harfuch dijo que el promedio diario de este delito en octubre del año pasado fue de 5.9 contra 3.5 en este septiembre de 2025, sin embargo, el total de homicidios ocurridos entre enero y agosto de este año superan los ocurridos durante el 2024.



Señaló que entre enero y agosto de este año, en Sinaloa, han asesinado a 1172 personas según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra 993 reportados en todo el 2024. Estas cifras ubican a este año como el de mayor incidencia desde 2018. La guerra entre Mayos y Chapitos ha dejado a 1857 personas asesinadas entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, cifra más grande para un año desde el 2011.



Además, el delito de robo de vehículos prevalece como uno de los de mayor incidencia con 4648 entre enero y agosto de este año contra 4018 reportados en todo 2024.



Aunque otro delito que no se ha logrado disminuir es el de feminicidio que en 2024 entre enero y agosto tuvo 14 casos contra 24 en el mismo lapso de este 2025.



Harfuch durante su reunión con empresarios y el gobernador Rocha, acordó llevar a cabo un informe semanal sobre los resultados en seguridad.



Pero entre los resultados que también presumió el titular de la SSPC se encuentran la detención de 1752 personas y el aseguramiento de más de 3600 armas de fuego.



La reunión se llevó a cabo en la Base Aérea Militar en donde no hubo acceso a medios, únicamente una entrevista del gobernador al término de esta.