LOCALIZAN A CUATRO HOMBRES ASESINADOS DENTRO DE UN VEHÍCULO EN TEMOAYA

La mañana de este miércoles fueron localizados cuatro cuerpos sin vida en un camino de terracería de la comunidad de Cinco Palos, en el municipio de Temoaya, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas presentaban signos de violencia.

Elementos de seguridad y equipos de emergencia acudieron al lugar y aseguraron la zona para permitir los trabajos de investigación. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México iniciaron el levantamiento de indicios con el fin de esclarecer el hecho y determinar las causas de las muertes.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de las personas ni se han confirmado hipótesis sobre el móvil del crimen. Se prevé que en las próximas horas la autoridad emita un comunicado con mayor información.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la región, quienes han reiterado la necesidad de reforzar la seguridad en la zona. Las investigaciones continúan en curso para dar con los responsables.