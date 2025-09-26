Se realizan análisis sobre situación de Lerma por lluvias: Ramírez Ponce

Durante la reunión se reiteraron los avances, las acciones y las tareas que se encomendaron a cada área del ayuntamiento.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, realizó una reunión con su cabildo en donde llevaron a cabo un exhaustivo análisis de la situación actual que se vive en varias comunidades de Lerma, tras la contingencia derivada por las presentes lluvias de los últimos días.



Durante la reunión se reiteraron los avances, las acciones y las tareas que se encomendaron a cada área del ayuntamiento.



Señaló que están llevando a cabo un trabajo cercano con las autoridades auxiliares de la Colonia Álvaro Obregón, e donde se han realizado recorridos en distintas zonas, además de analizar las tareas que se deben realizar de manera inmediata.



Agradeció el trabajo coordinado que ha mantenido su gobierno con el CAEM, quien ha llevado a cabo la instalación de un equipo especializado FS-3000 con capacidad para desalojar hasta 300 litros por segundo, lo que permite abatir los niveles de agua en las calles de la Región Tultepec en Lerma.



Cabe señalar que esta localidad se encuentra por abajo del nivel del Río Lerma, por lo que las inundaciones en este lugar son constantes.



Mencionó que el Grupo Tláloc, personal del CAEM, autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno, ejército han logrado llevar a cabo los trabajos de monitoreo de las diferentes zonas, de una manera rápida y eficiente para poder reducir las afectaciones de la población en Lerma.



Además informó que se da seguimiento al barrio de Guadalupe, en San Mateo Atenco, que también se encuentra por debajo del nivel del Río Lerma, lo mismo que San Pedro Cholula, en Ocoyoacac.



Y reafirmó que seguirá trabajando de la mano de los diferentes organismos ara ofrecer servicios de calidad y soluciones a los ciudadanos de Lerma.