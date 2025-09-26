Refuerzan en San Mateo Atenco seguridad con nuevo punto de monitoreo inteligente

Reafirmó el compromiso de su gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las familias.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neyra, como parte de la estrategia de seguridad y prevención del delito en el municipio, hizo entrega de un nuevo Punto de Monitoreo Inteligente en el Barrio de San Juan, que reforzará la vigilancia en esta zona para brindar tranquilidad a las familias vecinas de la Unidad Deportiva municipal y de los propios deportistas.



Muñiz Neyra destacó que cuando comenzó su primera administración, había 266 cámaras, de las cuales únicamente seis eran municipales. Sin embargo, gracias a las inversiones, se tienen 461 cámaras en todo el municipio y se proyecta que se llegarán a tener 621 al cierre de 2027.



Informó que estos puntos de monitoreo cuentan con cinco cámaras, un altavoz y un botón de auxilio conectados al C4 municipal, y se encuentra ubicados estratégicamente conforme a la incidencia delictiva y al reloj criminológico del municipio, permitiendo una vigilancia más efectiva y la prevención de delitos en esas zonas, como son lo son las de mayor actividad comercial y vecinal.



Muñiz Neyra dio a conocer que, como parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura urbana, se iniciará la pavimentación de la calle Francisco Javier Mina, con lo cual se mejorará la circulación de cientos de personas que diariamente visitan la Unidad Deportiva del municipio y reafirmó el compromiso de su gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las familias, promoviendo espacios más tranquilos y seguros para vivir con orden y en paz.