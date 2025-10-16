Entrega Manuel Vilchis apoyos a delegados de San Bartolo el Llano y Santa María del Monte

Afirmó que el trabajo en equipo sin duda genera mejores resultados para la comunidad.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, se reunió en el ayuntamiento del municipio con delegados de dos comunidades, a quienes hizo entrega de apoyos para la construcción y rehabilitación de inmuebles que buscan beneficiar a los ciudadanos.



Durante su reunión con la delegada Araceli Retema, representante del Barrio de la Rosa, ubicado en Santa María del Monte, Vilchis Viveros afirmó que el trabajo en equipo sin duda genera mejores resultados para la comunidad.



Mencionó que el apoyo entregado, será destinado para realizar la pavimentación de calles en el Barrio de la Rosa.



También se reunió Vilchis Viveros con las y los delegados de San Bartolo el Llano, a quienes también hizo entrega de un apoyo que se utilizará para la construcción del Salón de Usos Múltiples.



Durante la entrega, reafirmó su compromiso de seguir trabajando de la mano de los delegados de las diferentes comunidades que conforman a Zinacantepec, con el firme propósito de seguir avanzando siempre en beneficio de la comunidad y sus familias.



Vilchis Viveros lanzo una invitación a la población en general para que asistan a la 4ta Feria de la Papa, que se realizará en la comunidad de San Juan de las Huertas este próximo domingo 19 de octubre.



Estará ubicada en la Calzada la Huerta, en un terreno casi frente al SNTE antes del COBAEM.



Comenzará a partir de las 12:00 horas del día y se tendrán varias actividades, además de contar con música, baile, artistas invitados, juegos inflables, jaripeo, espectáculo ecuestre, función de lucha libre además de los productores que tendrán venta de productos.



Uno de los puntos principales será la presentación de la Banda La Victoria De México. Vilchis Viveros recordó que la entrada es gratuita, asegurando que es un evento familiar.