Entregan en Metepec a ciudadanía cheques para pagar daños causados por baches

El gobierno municipal de Metepec encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, en un acto de responsabilidad y cercanía con la ciudadanía, realizó la tercera entrega de apoyos económicos a vecinos que sufrieron daños ocasionados por el mal estado de calles o avenidas bajo jurisdicción local.



Fueron en esta ocasión, 13 vecinos del municipio quienes recibieron una compensación económica que supera los 63 mil pesos, esto como parte del compromiso asumido por la administración municipal para reparar los perjuicios derivados de baches en la vía pública.



Flores Fernández destacó que su gobierno no evade responsabilidades, trabaja de manera directa para atender las consecuencias de la infraestructura vial deteriorada.



Afirmó que de manera paralela continúan trabajando las brigadas municipales con labores intensas de bacheo en todo el territorio de Metepec, con el único objetivo, que es eliminar la totalidad de baches, esto, esperan se logre antes de que concluya el año.



De esta manera y con estas acciones, la administración de Fernando Flores Fernández reafirma su compromiso con el bienestar de los metepequenses, fortaleciendo la confianza ciudadana y garantizando vialidades seguras y funcionales.