Alfeñique de Toluca declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Edoméx: Ricardo Moreno

-La declaratoria permitirá fortalecer su promoción y preservación a nivel nacional e internacional

Lo prometido se cumplió, y es que todo aquello que han realizado los artesanos durante más de 400 años, luchando por mantener viva una tradición que trasciende el oficio para convertirse en arte popular, hoy, los tres poderes del Estado de México reconocieron oficialmente al alfeñique como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México.



El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, expresó su orgullo por haber contribuido a este reconocimiento histórico que dignifica la labor de las y los maestros artesanos dedicados a la elaboración de este dulce único en el país, tras mencionar que el alfeñique además de representar una tradición toluqueña, es una herencia viva que identifica al municipio ante México y el mundo.



La Cámara de Diputados del Estado de México aprobó por unanimidad la declaratoria, con el respaldo y participación de las diputadas Paola Jiménez y Ana Yurixi Leyva, quienes coincidieron en la importancia de proteger y promover esta expresión cultural.



Ricardo Moreno recordó que la iniciativa nació en el Cabildo de Toluca, donde se reconoció el valor social y cultural del alfeñique, sentando las bases para que los gobiernos federal y estatal impulsen su promoción y conservación.



Este es un acto de justicia para las y los artesanos del dulce, quienes han convertido el azúcar en identidad, historia y orgullo toluqueño expresó el alcalde.