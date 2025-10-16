Entrega Fernando Flores “Presea Metepec 2025”; honra la grandeza de su gente

Durante su mensaje, reconoció a las y los galardonados por ser un claro ejemplo de esfuerzo, sensibilidad y amor por Metepec.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, celebró la Sesión Solemne de Cabildo para conmemorar el 177 aniversario del nombramiento de Villa a Metepec.



En una ceremonia cargada de orgullo, reconocimiento y sentido de comunidad, Flores Fernández entregó las Preseas Metepec 2025 a 16 mujeres y hombres destacados por su trayectoria, servicio y compromiso con el municipio.



Durante su mensaje, reconoció a las y los galardonados por ser un claro ejemplo de esfuerzo, sensibilidad y amor por Metepec



“Honor a quien honor merece, hoy reconocemos a quienes con su trabajo han dejado huella en nuestra tierra, inspirando a las generaciones presentes y futuras”, afirmó.



Recordó que la Presea Metepec 2025 es la máxima distinción que otorga el gobierno municipal a ciudadanas y ciudadanos que, desde distintos ámbitos como educación, cultura, deporte, artesanías, medio ambiente, derechos humanos, seguridad y servicio público, han contribuido al fortalecimiento del tejido social y al desarrollo del municipio.



Preseas entregadas



Ciencia, Tecnología y Educación: doctor Miguel Antonio Mendoza López, director de la Secundaria “Rosario Castellanos”, distinguido por su destacada trayectoria en la educación.



Artes y Letras.- María Azucena Robledo Lara, promotora cultural y directora de la compañía de títeres Titerefue, con presencia nacional e internacional; Araceli Negrete Alcocer, autora y líder empresarial, reconocida por su labor en la gestión cultural, liderazgo y activismo ambiental.



Artesanías.- Sonia Hernández Lara e Israel Soteno Ambrocio recibieron el galardón por su legado en la alfarería.



Deportes.- boxeador Gabriel “Torito” Mira Hernández, hijo predilecto de San Gaspar Tlahuelilpan y primer mexicano en enfrentar a Manny Pacquiao, fue homenajeado por su ejemplo deportivo y su labor como entrenador e impulsor del boxeo entre las juventudes metepequenses.



Periodismo e Información.- periodista Jesús Chávez Plata, con más de 38 años de trayectoria, fue reconocido por su compromiso con la verdad y la comunicación responsable.



Administración Pública.- María Isabel Estrada Venegas fue galardonada por su dedicación, calidez y vocación de servicio hacia la ciudadanía durante más de 3 décadas.



Impulso Económico.- Jaqueline Guadalupe García Vázquez, conferencista internacional y defensora del empoderamiento femenino; María del Carmen Alisedo Morales, empresaria de Grupo Continental, promotora del desarrollo económico y social en Metepec.



Preservación del Medio Ambiente y Cuidado Animal.- bióloga María del Rosario Noemí Ahumada y María Lucía Campero Durán, fundadora de Fundación Tomy, distinguidas por su incansable labor en la protección ambiental y bienestar animal, impulsando proyectos educativos, legales y sociales en favor de un entorno más sustentable.



Promoción y Defensa de los Derechos Humanos e Igualdad de Género.- maestra Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama reconocida por su modelo pionero de Justicia Restaurativa Familiar, y el monseñor Daniel Alberto Medina Pech, por su labor pastoral y humanista en la defensa de la dignidad humana y la familia.



Mérito al Valor por la Seguridad Pública.- José Refugio Ibarra Reyes, bombero con 32 años de servicio, y del policía tercero Felipe de Jesús Velázquez Colín, de la Dirección de Seguridad Pública de Metepec.



Flores Fernández subrayó que estas preseas son más que un reconocimiento: son una muestra del espíritu que distingue a Metepec, un municipio que crece gracias a la suma del talento, la vocación y la solidaridad de su gente.