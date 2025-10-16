Celebra y reconoce la UAEMéx a las mujeres rurales

La rectora Zarza Delgado hizo entrega de reconocimientos.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, inauguró en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, el Seminario “La vida en el centro. Cuidados, trabajos y bien común desde los territorios”.



Fue en el Centro Universitario UAEMéx Tenancingo, donde Zarza Delgado hizo entrega de reconocimientos a las participantes del Primer Encuentro de Cocineras Tradicionales y alumnado universitario.



Alicia Guadalupe Felipe, Alberta Maximino Bermúdez y Maricela Francisco Guadalupe, participantes originarias del municipio de Temoaya fueron las encargadas de ofrecer una demostración gastronómica otomí.



La rectora comentó que la transformación que vive la Máxima Casa de Estudios mexiquense representa una reconversión de valores y prioridades institucionales, que pone en el centro de la acción universitaria a las personas que la integran, reconociendo la diversidad que la conforma.



Señaló que en la construcción de una UAEMéx cercana y consciente de los problemas sociales, esta conmemoración abre espacios para reflexionar sobre las desigualdades que viven las mujeres que habitan en espacios rurales, para ello es necesario reconocer que el camino hacia la transformación y el progreso incluyente solo será posible con cooperación, responsabilidad y compromiso real.



La rectora Zarza Delgado estuvo acompañada de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, y la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la UAEMéx, Miriam Sánchez Ángeles.



La rectora de la UAEMéx destacó que la colaboración entre espacios académicos, gobiernos locales y estatal, sociedad civil y mujeres rurales seguirá fortaleciéndose, permitiendo que la Autónoma mexiquense se siga consolidando como un espacio de colaboración, investigación e inclusión social.



La secretaria de Ciencia de la UAEMéx, Arianna Becerril García resaltó que este seminario convoca a reconocer la centralidad de la vida y el papel esencial que representan las mujeres rurales en el sostenimiento cotidiano del territorio, celebrando su trabajo, sabiduría y compromiso con el cuidado del medio que habitan.



Becerril García aseveró que la Autónoma mexiquense se une a los esfuerzos nacionales e internacionales por visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres, que representan cerca de 34% de personas ocupadas en la agricultura en México. Por ello, esta institución trabaja por la promoción de proyectos que impulsen la equidad de género en investigación y que reconozcan a todos los sectores de la sociedad.



La organizadora del Taller “Del fogón a la universidad”, Marisol González Aguilar, destacó que esta festividad reconoce a las mujeres rurales que están presentes en todos los aspectos de la vida, por lo que reconoció a la rectora Patricia Zarza por su compromiso de trabajar en conjunto para que todas las niñas y mujeres rurales gocen de mejores oportunidades.