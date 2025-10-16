Ricardo Moreno da inicio a histórico programa de bacheo en Toluca

-Más de 220 millones de pesos invertidos en vialidades seguras y duraderas en Toluca con un despliegue de 48 frentes y 61 brigadas en toda la capital

Con planeación, transparencia y visión a largo plazo, el Gobierno de Toluca, puso en marcha un histórico programa de bacheo con el despliegue simultáneo de 48 frentes y 61 brigadas en todas las delegaciones del municipio.



El Presidente Municipal Ricardo Moreno informó que esta acción marca el inicio de una nueva etapa de mantenimiento vial, que permitirá atender calles y avenidas prioritarias en toda la capital mexiquense.



Destacó que los contratos que hacen posible este programa fueron licitados públicamente, con la participación de testigos sociales y sin adjudicaciones directas.



El arranque del programa se llevó a cabo de manera simultánea en las 48 delegaciones y para constatar el inicio de los trabajos, se realizaron enlaces en vivo vía zoom con cuadrillas que operan en puntos como en La Maquinita, Calixtlahuaca, San Buenaventura, San Lorenzo Tepaltitlán, San Mateo Otzacatipan, Ciudad Universitaria, Morelos, Capultitlán, Seminario, Santa Ana Tlapaltitlán y Del Parque.



Desde estos puntos, el personal especializado detalló los procesos de bacheo que se realizan en la vías que más lo requieren, con la mejor calidad, que consiste en la identificación del bache, corte, demolición y limpieza de la caja, colocación de liga y asfalto, así como la compactación, todo bajo la norma de la SCT.



Por su parte, el director general de Obras Públicas, Maximino Bueno, detalló que la primera etapa del programa, concluida en mayo, permitió atender 14 mil 262 baches; además de los 8 mil 614 atendidos por la Dirección General Servicios Públicos, dando un total 2 mi 876 baches atendidos en la primera etapa.



Para esta segunda etapa, se intervendrán 48 puntos simultáneamente diariamente de aquí al 31 de diciembre del 2025, con una inversión total de 221 millones 476 mil 250 pesos, de los cuales 109 millones 778 mil 727 pesos provienen de recursos propios y 111 millones 697 mil 522 pesos del Programa FAISMUN.



El funcionario detalló que todas las licitaciones fueron públicas y contaron con la participación del Órgano Interno de Control y observadores sociales, quienes supervisaron cada fase del proceso, desde las juntas de aclaraciones hasta los fallos finales.



Con acciones concretas, el Gobierno de Toluca impulsa un municipio más ordenado, transitable y seguro con certeza y transparencia en el manejo de los recursos.