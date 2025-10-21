Encabeza Saray Benítez Jornada de Salud Médica en Mexicaltzingo

Mediante estas jornadas se seguirá acercando estos servicios gratuitos a la comunidad.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, encabezó la Jornada de Salud Médica, Odontológica y Nutricional, que realizó con el apoyo de las unidades móviles del Difem.



Durante el evento señaló que mediante estas jornadas se seguirá acercando estos servicios gratuitos a la comunidad, porque afirmó que la salud y el bienestar de las familias de Mexicaltzingo son la prioridad para su gobierno.



Además señaló que participó en la LXVII Carrera de la Salud e Integración Familiar, siendo una gran iniciativa que promueve la activación física y la convivencia entre las familias.



Benítez Espinosa agradeció a la Lic Debora Saenz Zaldivar, directora del FIDEIMSS oficial, institución que fomenta la salud y calidad de vida mediante deporte, programas sociales e inversión en infraestructura deportiva y recreativa.



También fue acompañada Benítez Espinosa por el Dr. Tonatihu Ortiz Castillo, titular del IMSS Edoméx Poniente por todo su apoyo para seguir sumando esfuerzos por una comunidad más saludable y unida.