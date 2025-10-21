Festival Quimera 2025 reunió a más de 400 mil asistentes en Metepec

-Autoridades de Metepec señalaron que durante la realización del festival se tuvo una asistencia récord, además de un saldo blanco, sin ningún incidente.

El Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2025 concluyó la edición 35 con saldo blanco y con una asistencia de más de 400 mil asistentes.



Así lo informaron las autoridades, donde recalcaron que durante once días de actividades, del 9 al 19 de octubre, la ciudad se convirtió en el epicentro del arte, la música y la cultura.



Durante esta edición se contó con la participación de casi 200 artistas, la mayoría locales, quienes ofrecieron espectáculos de danza, teatro, música y exposiciones visuales. El evento logró reafirma el Festival Quimera como uno de los festivales culturales más importantes del Estado de México.



Durante el cierre del festival, se vivió una verdadera verbena popular en el centro de Metepec, transformando las Escalinatas del Calvario y la Plaza Juárez en los principales escenarios para las exposiciones en donde cientos de familias disfrutaron de presentaciones.



En varios espectáculos se pudo disfrutar de muestra de danza folklórica con vestuarios llenos de vida; además de presentaciones de jazz, rock, música clásica, pop hicieron el deleite de los miles de personas que asistieron.



Ximena Sariñana fue la encargada de clausurar el festival con un concierto multitudinario. Su presentación marcó el final de una edición que, según comerciantes y organizadores, superó las expectativas de afluencia y derrama económica respecto a años anteriores.



Las autoridades han señalado que el Festival Quimera 2025 no solo ofreció espectáculos artísticos, sino que también impulsó el turismo y la economía local, fortaleciendo la identidad cultural de Metepec. Con saldo blanco y alta participación ciudadana, la edición 35 se consolidó como un referente del arte y la cultura en el Estado de México.