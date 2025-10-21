Ricardo Moreno supervisa construcción de nuevo pozo en la delegación Independencia

Esta obra beneficiará a más de 18 mil habitantes de la zona.

Avanza Toluca con la construcción de un nuevo pozo profundo de agua entubada en la delegación Independencia, obra que permitirá mejorar el suministro y garantizar el abasto del líquido a más de 18 mil habitantes de la zona.



Durante la supervisión, el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, destacó que esta obra forma parte del Plan Hídrico 2025-2050, estrategia integral para atender de manera definitiva la escasez de agua en el municipio.



Señaló que la obra contempla la perforación de 300 metros de profundidad e incluye la instalación de tubería para ademe que lo protege contra derrumbes y contaminación, diseñado para estructuras de pozos profundos, equipo de bombeo, tren de descarga, equipamiento eléctrico y electromecánico, además de la construcción de caseta y barda perimetral.



Moreno Bastida señaló que se continúan rehabilitando más pozos para cumplir con la meta de 21 nuevas fuentes de abastecimiento para que las familias toluqueñas no vuelvan a sufrir escasez de agua, logrando así la independencia del Sistema Cutzamala.