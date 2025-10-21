David Monreal encabeza 2ª Sesión de la Junta de Gobierno de Salud

-Se aplica una política de austeridad para cuidar los servicios de salud y fortalecer la infraestructura durante el cambio del nuevo sistema de salud federal

El Gobernador David Monreal Ávila encabezó la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de Salud, en la que refrendó su compromiso con la consolidación de la universalización de los servicios de salud y el avance en la transición hacia el sistema IMSS-Bienestar, en beneficio de la población zacatecana.



Durante su intervención, el mandatario estatal se sumó a la felicitación del Consejo Nacional de Salud y Bienestar (CONASABI) por los buenos resultados y el orden que mantiene Zacatecas en materia de salud. Destacó que, gracias al convenio firmado con el Gobierno de México para la transición al modelo IMSS-Bienestar, se ha mejorado el abasto de medicamentos, ampliar el número de cirugías y ofrecer una atención más eficiente a quienes no cuentan con seguridad social.



El Gobernador hizo un llamado a que el gasto público en el sector salud se distribuya de manera responsable y equitativa.



Asimismo, resaltó las acciones oportunas ante alertas sanitarias como casos de rabia humana por mordeduras y otros padecimientos, y reiteró su llamado a mantener la coordinación entre los integrantes de la Junta de Gobierno de Salud.



El mandatario subrayó que la transición al modelo IMSS-Bienestar representa una sola política de salud que beneficia a las y los zacatecanos, y reafirmó que su administración aplica una política de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos, además de cuidar los servicios e impulsar la infraestructura hospitalaria durante este proceso.



Tras el reconocimiento que representantes sindicales del sector salud realizaron al Gobernador David Monreal por su trabajo, coordinación y disposición al diálogo, el mandatario se comprometió a atender sus planteamientos en las próximas sesiones de la Junta, con el objetivo de continuar avanzando en la universalización de los servicios de salud.



Durante la sesión, se abordaron temas como el presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, estatus de la planta laboral, incluyendo bases, regularizaciones, formalizaciones y homologaciones salariales; instalación del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados, para garantizar la correcta aplicación de recursos y prevenir actos de corrupción; así como la aprobación de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para asegurar el uso eficiente de los fondos públicos.



De igual manera, se aprobó la designación de Juan Carlos Ramos Escalante como comisionado estatal de Arbitraje Médico, quien cumplirá un periodo de cuatro años con la responsabilidad de resolver conflictos entre prestadores de servicios y derechohabientes.



También, se analizaron los avances en vacunación, prevención de enfermedades y estrategias contra las adicciones, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la salud pública en Zacatecas.