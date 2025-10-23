GEM ha instalado 52 nuevas estructuras en unidades deportivas: Sedui

-Estas estructuras forman parte de proyectos del Programa de Obra Pública, impulsado por la Gobernadora Delfina Gómez.

Para brindar a las y los mexiquenses espacios públicos más seguros, cómodos y funcionales para ejercitarse, practicar algún deporte, jugar y convivir al aire libre bajo sombra, el Gobierno del Estado de México ha instalado velarias y arcotechos en 52 proyectos, en igual número de municipios, del Programa de Obra Pública, impulsado por la Gobernadora Delfina Gómez.



Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), indicó que estas estructuras ofrecen a las familias del Estado de México espacios protegidos contra el sol y la lluvia, lo que permite un uso continuo durante todas las temporadas del año, independientemente de las condiciones climáticas.



Aseguró que este mobiliario urbano, ubicado en parques y deportivos, crea entornos más confortables, que favorecen la convivencia familiar, la actividad física, así como el desarrollo de eventos culturales o comunitarios en general.



En estos proyectos, la Sedui incluyó ejercitadores con cubierta, canchas de frontón con arcotecho, rehabilitación de canchas de usos múltiples techadas, áreas de juegos infantiles con velaria, así como teatros al aire libre y zonas de pícnic con techumbre.



Algunas unidades donde familias mexiquenses ya disfrutan de esta infraestructura son la Unidad Deportiva “Luis Camarena”, en Ocoyoacac; el Complejo Deportivo y Cultural “Las Peñas”, en Otzolotepec; la Unidad Deportiva Dionicio Cerón, en Rayón; así como el Parque Lineal Boulevard del Lago, en Acolman; el Parque Ecoturístico en Nextlalpan, y el Teatro municipal al aire libre de Tepetlaoxtoc, entre otros.