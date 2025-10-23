Manuel Vilchis continúa entregando paquetes “Nutriendo con Amor” en Zinacantepec

Agradeció a su cabildo por la aprobación de los recursos que hacen posible que estos apoyos lleguen a la gente.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, continúa con la entrega de paquetes alimentarios del programa “Nutriendo con Amor”, ahora le tocó la entrega a las familias de la cabecera municipal.



Junto con integrantes del cabildo y autoridades auxiliares, Vilchis Viveros continúa entregando paquetes alimenticios esto con la finalidad de reafirmar su compromiso de trabajar por la salud, alimentación y bienestar de las familias zinacantepequenses, brindando apoyo directo a quienes más lo necesitan.



La entrega de estos paquetes alimenticios son parte del programa “Nutriendo con Amor” y en esta ocasión beneficio a la comunidad de cabecera municipal, donde entregaron alrededor de 1,800 despensas.



Vilchis Viveros mencionó que parte de fomentar la buena alimentación en Zinacantepec se están realizando huertos familiares donde muchas familias ya están cultivando sus propios alimentos con el propósito de seguir creciendo, mejorando y llegando a más familias.



Destacó que este programa es más que sólo una entrega de canastas alimentarias es un símbolo de compromiso que tiene como gobierno con el bienestar de cada hogar de la de las familias zinacantepequenses, así mismo agradeció y reconoció a su esposa por tan noble labor.



Agradeció a su cabildo por la aprobación de los recursos que hacen posible que estos apoyos lleguen a la gente, destaco que su respaldo es una muestra de qué cuando trabajan en unidad sin colores ni intereses personales logran grandes cosas por Zinacantepec.



El director del DIF municipal expreso su agradecimiento al munícipe por su gran labor, menciono: “Muchas gracias presidente, por su compromiso incansable en el bienestar de nuestra gente, por ser un pilar fundamental en el desarrollo de nuestro municipio, y por el apoyo constante que siempre brinda.”