UAEMéx es sede de la 4ta Sesión de la Comisión Estatal para Planeación de Educación Media Superior

La sesión se llevó a cabo en el Centro Universitario “Casa de las Diligencias”.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) albergó la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior, en donde se destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con todos los sistemas de bachillerato.



La sesión se llevó a cabo en el Centro Universitario “Casa de las Diligencias”, donde el secretario Académico de la Autónoma mexiquense, Francisco Herrera Tapia, en representación de la Rectora Patricia Zarza Delgado, afirmó que la educación media superior dentro de la Máxima Casa de Estudios mexiquense es un punto clave para la transformación universitaria; por ello, es fundamental trabajar de manera conjunta con todos los sistemas de bachillerato en la agenda colaborativa que los une.



“La importancia de este espacio es que nos convoca a reflexionar de manera conjunta el futuro de la educación media superior en la entidad mexiquense”,



Herrera Tapia hizo un reconocimiento a las y los integrantes de esta comisión; pues gracias a estos sistemas de bachillerato miles de juventudes mexiquenses pueden acceder a este importante nivel educativo; que es la antesala de su formación profesional o de su ingreso al mundo laboral.



Por su parte, el subsecretario de Educación Media Superior del Estado de México, Carlos Alberto Salgado Treviño, puntualizó que en conjunto con la Autónoma mexiquense se desarrollarán proyectos que fortalezcan la enseñanza.