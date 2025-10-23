Sheinbaum se reúne con directores de Scotiabank, Andreessen Horowitz y Mazda

La mandataria señaló que las reuniones tienen el propósito de fortalecer el Plan México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo dos reuniones estratégicas con el propósito de fortalecer el Plan México, cuyo objetivo es, además de impulsar la economía interna, incrementar las inversiones siempre que sean benéficas para el país.



Mediante sus redes sociales, la presidenta publicó que recibió en Palacio Nacional a Ben Horowitz, cofundador y socio del emporio Andreessen Horowitz.



“Conversamos sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial”, escribió la mandataria.



También recibió Scott Thomson, presidente y director ejecutivo de Scotiabank, con quien perfiló la posibilidad de incrementar los créditos bancarios de la institución a pequeñas y medianas empresas mexicanas, así como expandir las operaciones de ese banco en México.



“Conversamos sobre las oportunidades de la economía mexicana, la importancia de incrementar el crédito a pequeñas y medianas empresas dentro del Plan México, así como sus planes de crecimiento en nuestro país para los próximos años”, publicó.



Además sostuvo una conversación en el recinto oficial con Masahiro Moro, director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, quien, acompañado por su equipo.



Este encuentro suscitado con la automotriz nipona dejo en claro no tiene planes de retirar sus operaciones del país.



“La planta en México va a continuar, lo cual nos da muchísimo gusto. Y quería ver nuestra visión de cómo se iba hacia adelante con el tema del Tratado Comercial y qué es lo que estábamos pensando, por ejemplo, en la regulación ambiental para los vehículos, qué tanto pensamos que se pueden incorporar los vehículos eléctricos en nuestro país”.



Esto bajo la perspectiva de los aranceles impuestos a la industria automotriz por parte del gobierno estadounidense, sobre lo que se actuará, aseguró, para minimizar el impacto económico.



Asimismo, postuló la necesidad de “la transición hacia el vehículo híbrido, el de combustión interna con electricidad, que no necesariamente tienes que estar conectado a la red. Ellos (Mazda) coincidieron en esta idea”.