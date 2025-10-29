Encabeza Fernando Flores segunda entrega de CASAFF en 5 colonias

Además se comprometió a seguir favoreciendo a las presentes y futuras generaciones.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó la segunda entrega del programa de Canasta Social Alimentaria Familias Felices (CASAFF) en cinco comunidades del municipio



Durante la entrega, Flores Fernández señaló que CASAFF, programa que busca atender los requerimientos de la sociedad, dando seguimiento al programa alimentario.



Recordó que las estas canastas alimentarias están destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la alimentación.



El presidente municipal destacó que su gobierno seguirá trabajando todos los días incluyendo fines de semana por el bien común, otorgando apoyos y creando las condiciones para el desarrollo pleno de los habitantes de Metepec.



“Cada apoyo representa un respiro en la economía del hogar y la certeza de que en Metepec trabajamos para que nadie se quede sin un plato de sopa en la mesa”, afirmó Flores Fernández.



Durante el evento, llevado a cabo en las colonias U. H. Lázaro Cárdenas, San Francisco Coaxusco, Col. El Hípico, Las Haciendas y Fuentes de San Gabriel, Flores Fernández señaló que este esfuerzo forma parte de una estrategia integral para respaldar a los sectores más vulnerables del municipio



La segunda entrega de las Canastas Alimentarias “Familias Felices” en Metepec se está realizando en diversas comunidades desde agosto de 2025. La distribución se lleva a cabo en diferentes puntos y fechas, por lo que es importante que los beneficiarios se mantengan atentos a las convocatorias en sus localidades.