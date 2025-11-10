Fernando Flores cumple compromisos con San Sebastián y San Lucas, en Metepec

El presidente entregó retroexcavadora para servicios comunitarios; además de donar uniformes a 900 futbolistas locales

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, continúa trabajando en favor de todas las comunidades y habitantes de las comunidades del municipio.

En esta ocasión, visitó las comunidades de San Sebastián y San Lucas Tunco, donde Flores Fernández hizo la entrega de una retroexcavadora que se utilizará para realizar tareas comunitarias; también hizo entrega de uniformes deportivos a más de 900 jugadores de fútbol local.

Durante la entrega, Flores Fernández, señaló que la maquinaria fue destinada al ejido de San Sebastián, donde apoyará en labores de desazolve, limpieza de afluentes y mantenimiento de bordos. De acuerdo con lo reportado por las autoridades ejidales, esta herramienta facilitará la atención de servicios básicos y acciones preventivas durante la temporada de lluvia.

En el mismo acto, Flores Fernández hizo entrega por primera vez de uniformes a los 36 equipos que forman la Liga de Fútbol Unión Regional “San Sebastián y San Lucas”, y que cumplen más de cinco décadas de existencia. Con esta entrega se busca beneficiar de manera directa a cerca de 900 jugadores de distintas categorías.

Flores Fernández señaló que el objetivo de su gobierno es apoyar a todas las comunidades de Metepec, sin distinciones.

“Metepec tiene sus 11 pueblos, con una rica historia que ha sido construida por sus habitantes. Me honra poder contribuir a su desarrollo y evolución”, expresó.

El presidente de la Liga de Fútbol “San Sebastián y San Lucas”, Rubén Jardón Reyes y Alejo Reyes Mejía, presidente del Comisariado Ejidal, destacaron el respaldo institucional recibido, especialmente en momentos críticos como la temporada de lluvias reciente, en la que se realizaron acciones oportunas para proteger a las familias de la zona oriente de San Lucas Tunco.

Autoridades y vecinos manifestaron su disposición a seguir colaborando por el bienestar de los pueblos originarios del municipio con el gobierno de Fernando Flores.

Señalando que las acciones encabezadas por Flores Fernández en San Sebastián y San Lucas fortalecen la infraestructura comunitaria y el tejido social. La entrega de herramientas para el trabajo colectivo y el impulso al deporte local reflejan un modelo de gestión cercano y comprometido con los pueblos originarios de Metepec.

