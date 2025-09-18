Amplía Nuevo León servicio de internet gratuito con 565 puntos de WiFi

Se busca fortalecer el programa “Conéctate NL” para reducir la brecha digital en escuelas, hospitales y espacios públicos.

Con la finalidad de reducir la brecha digital, el gobierno de Nuevo León anunció que fortalece el programa de internet gratuito “Conéctate NL”, al pasar de 132 puntos en 27 municipios, a 565 puntos de Wi-Fi en 39 municipios, con una inversión superior a los 45 millones de pesos, indicó Gloria Morales, secretaria de Administración.



“Con este programa llevamos internet gratuito a donde más se necesita: escuelas, hospitales, estaciones del Metro, centros comunitarios y algunos otros espacios públicos. El propósito es muy claro, reducir la brecha digital y brindar a todas las personas la oportunidad de estudiar, de trabajar, de comunicarse, de realizar trámites y mucho más en una forma muy rápida, muy sencilla y sobre todo gratuita”, refirió.



Señaló que la mayoría de los puntos de Wi-Fi existentes que recibió la actual administración no eran funcionales, ya que la demanda de servicio supera la capacidad que podía atenderse lo que generaba fallas constantes.



Con todo lo anterior se logró pasar de 16,000 usuarios mensuales a 400,000 usuarios. “‘Conéctate NL’ no solo significa más puntos de conexión, sino un verdadero impacto en la vida cotidiana de las personas”, enfatizó.



Destacó que en el sur del estado se instaló un servicio satelital para superar la falta de redes comerciales. “Gracias a ello, comunidades que antes estaban desconectadas hoy pueden acceder a las mismas oportunidades que el resto del estado”, dijo.



Por su parte, Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud dio a conocer que “Conéctate NL” tiene un impacto positivo en el área de la salud, no solo en la vida y en el trabajo de los colaboradores, sino también en los pacientes y en sus familias.



Juan Paura, secretario de Educación estatal dijo que este proyecto de conectividad representa un logro para el sector educativo, por ello en el mes de noviembre próximo se iniciará un programa de capacitación en todo lo relacionado con la innovación tecnológica educativa, relacionado con redes digitales.



Para ser beneficiario de este programa el usuario tiene que conectarse a través de conectate.nl.gob.mx.